россияне почти 30 раз ударили по Днепропетровщине: есть раненый

В течение суток, 20 мая, российские войска 27 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате российских атак ранения получил 42-летний мужчина. Также в регионе есть разрушения. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, россияне 23 раза применили по Никопольщине дроны-камикадзе и осуществили 4 артиллерийских обстрела.

Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Пострадал 42-летний мужчина. Он получил осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести - рассказал Лысак.

Также в результате российских атак повреждены многоквартирный и 18 частных домов. 5 хозяйственных построек, гараж. Побиты десяток авто, среди них - и служебный транспорт газовиков.

Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

Кроме того, разбиты медучреждение, инфраструктурный объект, продуктовый магазин.

Задело газопроводы, линии электропередач и 17 солнечных панелей - заявил председатель ОВА.

Напомним

Утром, 20 мая, в Криворожском районе Днепропетровской области подразделение воздушного командования "Восток" сбило вражескую управляемую авиационную ракету.