росіяни майже 30 разів вдарили по Дніпропетровщині: є поранений
Київ • УНН
20 травня російські війська 27 разів обстріляли Дніпропетровську область, поранивши 42-річного чоловіка, пошкодивши багатоквартирний будинок, 18 приватних будинків, 5 господарських будівель, гараж, десяток автомобілів, медичний заклад, об'єкт інфраструктури, продуктовий магазин, газопроводи, лінії електропередач та 17 сонячних панелей.
Протягом доби, 20 травня, російська війська 27 разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок російських атак поранення отримав 42-річний чоловік. Також в регіоні є руйнування. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За словами очільника ОВА, росіяни 23 рази застосували по Нікопольщині дрони-камікадзе та здійснили 4 артилерійські обстріли.
Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждав 42-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення. Ушпиталений в стані середньої тяжкості
Також внаслідок російських атак пошкоджені багатоквартирний та 18 приватних будинків. 5 господарських споруд, гараж. Побиті десяток авто, серед них – і службовий транспорт газовиків.
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Окрім того, потрощені медзаклад, інфраструктурний об’єкт, продуктовий магазин.
Зачепило газогони, лінії електропередач і 17 сонячних панелей
Нагадаємо
Вранці, 20 травня, у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділ повітряного командування "Схід" збив ворожу керовану авіаційну ракету.