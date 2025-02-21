россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине через TikTok и Telegram

российские спецслужбы снова пытаются расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине путем активизации информационно-психологических операций. Для проведения этих провокаций активно задействованы ботофермы, фейковые аккаунты и подконтрольные группы в популярных соцсетях и мессенджерах, особенно в TikTok и Telegram. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Служба безопасности фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций в Украине. За последнее время значительно возросло количество информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений, - говорится в сообщении.

По информации СБУ, для этих провокаций активно используются ботофермы, фейковые аккаунты и подконтрольные группы в популярных мессенджерах и социальных сетях. Наибольшее распространение эти провокации имеют именно в TikTok и Telegram, где враг распространяет фальшивую информацию и призывает к протестным акциям, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Служба безопасности осуществляет все необходимые меры реагирования и отрабатывает имеющиеся и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины. СБУ обращается к гражданам быть бдительными и не реагировать на враждебные провокации, которые рф использует для попыток подрыва внутренней обстановки в нашем государстве, - отмечает СБУ.

Спецслужбы отмечают, что действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти, могут повлечь за собой серьезные уголовные последствия согласно статье 109 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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