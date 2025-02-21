росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через TikTok і Telegram

російські спецслужби знову намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом активізації інформаційно-психологічних операцій. Для проведення цих провокацій активно задіяні ботоферми, фейкові акаунти та підконтрольні групи в популярних соцмережах і месенджерах, особливо в TikTok та Telegram. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв, - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, для цих провокацій активно використовуються ботоферми, фейкові акаунти та підконтрольні групи в популярних месенджерах і соціальних мережах. Найбільше розповсюдження ці провокації мають саме в TikTok і Telegram, де ворог поширює фальшиву інформацію та закликає до протестних акцій, аби дестабілізувати ситуацію в Україні.

Служба безпеки здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні і потенційні загрози національній безпеці України. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які рф використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі, - зазначає СБУ.

Спецслужби наголошують, що дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу чи захоплення державної влади, можуть тягти за собою серйозні кримінальні наслідки згідно зі статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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