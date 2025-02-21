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05:23 • 19976 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123884 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183379 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147739 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139139 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117508 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108102 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103003 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142599 перегляди

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росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через TikTok і Telegram

росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні через TikTok і Telegram

Київ • УНН

 • 39827 перегляди

російські спецслужби активізували інформаційні диверсії через соцмережі для дестабілізації України. СБУ фіксує збільшення ботоферм та фейкових акаунтів у TikTok і Telegram, що поширюють дезінформацію.

російські спецслужби знову намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом активізації інформаційно-психологічних операцій.  Для проведення цих провокацій активно задіяні ботоферми, фейкові акаунти та підконтрольні групи в популярних соцмережах і месенджерах, особливо в TikTok та Telegram. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв,

- йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, для цих провокацій активно використовуються ботоферми, фейкові акаунти та підконтрольні групи в популярних месенджерах і соціальних мережах. Найбільше розповсюдження ці провокації мають саме в TikTok і Telegram, де ворог поширює фальшиву інформацію та закликає до протестних акцій, аби дестабілізувати ситуацію в Україні.

Служба безпеки здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні і потенційні загрози національній безпеці України. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які рф використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі,

- зазначає СБУ.

Спецслужби наголошують, що дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу чи захоплення державної влади, можуть тягти за собою серйозні кримінальні наслідки згідно зі статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

росія готує інформаційну атаку на Європу та Україну: плани спецслужб рф21.02.25, 12:20 • 115226 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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