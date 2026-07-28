россияне обстреляли жилой сектор Николаева, пострадала женщина
Киев • УНН
Вечером 28 июля россияне обстреляли жилой сектор Николаева, пострадала женщина и поврежден частный дом. В результате комбинированной атаки повреждено промышленное предприятие и жилые дома.
Вечером во вторник, 28 июля, россияне обстреляли жилой сектор в Николаеве. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате обстрела пострадала женщина, поврежден частный жилой дом.
В результате повторного удара БПЛА горели контейнер для воды, киоск и сухая трава на открытой территории. Спасатели оперативно ликвидировали пожары
В свою очередь в ГСЧС уточнили, что в Николаеве в результате комбинированной атаки рф повреждены промышленное предприятие и жилые дома.
По разным адресам в городе возникли пожары. Есть информация о пострадавших, медики оказали им необходимую помощь. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания
Напомним
27 июля россия атаковала портовую инфраструктуру Николаевского района дронами Shahed, погиб 48-летний мужчина. Повреждены три гражданских судна.
В Николаеве россияне дронами ударили по АЗС20.07.26, 08:23 • 4180 просмотров