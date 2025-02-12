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россияне обстреляли жилой район Херсона, погибла женщина

россияне обстреляли жилой район Херсона, погибла женщина

Киев  •  УНН

 • 2784 просмотра

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Оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Корабельного района Херсона, в результате чего погибла 69-летняя женщина. Тело погибшей достали из-под завалов после прямого попадания вражеского снаряда в дом.

Российские оккупанты около 17:00 нанесли удар по жилым кварталам Корабельного района Херсона. В результате обстрела погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram, передает УНН.

В результате прямого попадания вражеского снаряда в дом травмы, несовместимые с жизнью, получила 69-летняя женщина 

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, ее тело достали из-под завалов.

"Соболезнования родным и близким погибшей", - добавил Мрочко.

Напомним

10 февраля в результате обстрела Херсона умерла 72-летняя женщина. 

А 8 февраля в результате российского артобстрела Херсона пострадали три человека - мать с 11-летним сыном и 57-летняя женщина. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
khersonХерсон

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