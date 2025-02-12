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росіяни обстріляли житловий район Херсона, загинула жінка

росіяни обстріляли житловий район Херсона, загинула жінка

Київ • УНН

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Окупанти завдали удару по житлових кварталах Корабельного району Херсона, внаслідок чого загинула 69-річна жінка. Тіло загиблої дістали з-під завалів після прямого влучання ворожого снаряду в будинок.

Російські окупанти близько 17:00 завдали удару по житлових кварталах Корабельного району Херсону. Внаслідок обстрілу загинула мирна мешканка. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, передає УНН.

Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок травми, несумісні з життям, отримала 69-річна жінка 

- йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, її тіло дістали з-під завалів.

"Співчуття рідним та близьким загиблої", - додав Мрочко.

Нагадаємо

10 лютого внаслідок обстрілу Херсона померла 72-річна жінка. 

А 8 лютого внаслідок російського артобстрілу Херсона постраждали три людини - мати з 11-річним сином та 57-річна жінка. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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