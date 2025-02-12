росіяни обстріляли житловий район Херсона, загинула жінка
Київ • УНН
Окупанти завдали удару по житлових кварталах Корабельного району Херсона, внаслідок чого загинула 69-річна жінка. Тіло загиблої дістали з-під завалів після прямого влучання ворожого снаряду в будинок.
Російські окупанти близько 17:00 завдали удару по житлових кварталах Корабельного району Херсону. Внаслідок обстрілу загинула мирна мешканка. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, передає УНН.
Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок травми, несумісні з життям, отримала 69-річна жінка
За попередньою інформацією, її тіло дістали з-під завалів.
"Співчуття рідним та близьким загиблої", - додав Мрочко.
Нагадаємо
10 лютого внаслідок обстрілу Херсона померла 72-річна жінка.
А 8 лютого внаслідок російського артобстрілу Херсона постраждали три людини - мати з 11-річним сином та 57-річна жінка.