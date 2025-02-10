Внаслідок атаки дрона в Херсоні загинула літня жінка

Терористи обстріляли місто Херсон. На жаль, є жертва. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, у лікарні Херсону померла 72-річна жінка, яка зранку постраждала від атаки ворожого дрона. Попри всі зусилля лікарів, отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Нагадаємо

У Херсонській області ворожі військові вночі атакували дроном 42-річного жителя Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА чоловік отримав несумісні з життям поранення.

Нічна атака рф дроном забрала життя чоловіка на Херсонщині