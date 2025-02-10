В результате атаки дрона в Херсоне погибла пожилая женщина
Киев • УНН
72-летняя женщина умерла в больнице Херсона после атаки вражеского дрона. Также сообщается о гибели 42-летнего мужчины в Бериславе от сброса взрывчатки с БпЛА.
Террористы обстреляли город Херсон. К сожалению, есть жертва. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в больнице Херсона умерла 72-летняя женщина, которая утром пострадала от атаки вражеского дрона. Несмотря на все усилия врачей, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Напомним
В Херсонской области вражеские военные ночью атаковали дроном 42-летнего жителя Берислава. В результате сброса взрывчатки с БпЛА мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.
Ночная атака рф дроном унесла жизнь мужчины в Херсонской области10.02.25, 08:44 • 21885 просмотров