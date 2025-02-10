В результате атаки дрона в Херсоне погибла пожилая женщина

Террористы обстреляли город Херсон. К сожалению, есть жертва. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в больнице Херсона умерла 72-летняя женщина, которая утром пострадала от атаки вражеского дрона. Несмотря на все усилия врачей, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним

В Херсонской области вражеские военные ночью атаковали дроном 42-летнего жителя Берислава. В результате сброса взрывчатки с БпЛА мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

Ночная атака рф дроном унесла жизнь мужчины в Херсонской области