5588 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
россияне обстреляли мечеть в Херсоне во время Рамадана - ОВА

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Российские оккупанты обстреляли мечеть в Херсоне, выбив окна и повредив фасад. К счастью, никто из людей не пострадал.

россияне обстреляли мечеть в Херсоне во время Рамадана - ОВА

Российские войска атаковали мечеть в Херсоне во время Рамадана, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.

Последствия атаки российских оккупантов на мечеть мусульманской религиозной общины в Херсоне - (...) в здании выбиты окна, поврежден фасад и внутренние помещения. Даже в священный для мусульман месяц Рамадан россияне в очередной раз открыто демонстрируют, что для них не существует никаких религиозных ценностей

- указали в ОВА.

Как отметили в ОВА, "к счастью, никто из людей не пострадал".

Дополнение

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки в области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, складское помещение и частные автомобили. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Херсон