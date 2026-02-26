россияне обстреляли мечеть в Херсоне во время Рамадана - ОВА
Киев • УНН
Российские оккупанты обстреляли мечеть в Херсоне, выбив окна и повредив фасад. К счастью, никто из людей не пострадал.
Российские войска атаковали мечеть в Херсоне во время Рамадана, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.
Последствия атаки российских оккупантов на мечеть мусульманской религиозной общины в Херсоне - (...) в здании выбиты окна, поврежден фасад и внутренние помещения. Даже в священный для мусульман месяц Рамадан россияне в очередной раз открыто демонстрируют, что для них не существует никаких религиозных ценностей
Как отметили в ОВА, "к счастью, никто из людей не пострадал".
Дополнение
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки в области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, складское помещение и частные автомобили. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.