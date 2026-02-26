росіяни обстріляли мечеть у Херсоні під час Рамадану - ОВА
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли мечеть у Херсоні, вибивши вікна та пошкодивши фасад. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Російські війська атакували мечеть у Херсоні під час Рамадану, повідомили у Херсонській ОВА у четвер, пише УНН.
Наслідки атаки російських окупантів на мечеть мусульманської релігійної громади у Херсоні - (...) у будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення. Навіть у священний для мусульман місяць Рамадан росіяни вкотре відкрито демонструють, що для них не існує жодних релігійних цінностей
Як зазначили в ОВА, "на щастя, ніхто з людей не постраждав".
Доповнення
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби в області російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, складське приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.