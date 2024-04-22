Россияне обстреляли Купянск-Узловой и травмировали волонтерку

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Президент Зеленский заявил, что первый пакет оборонной помощи США после принятия закона о помощи будет быстрым, мощным и усилит противовоздушную оборону, дальнобойную и артиллерийскую способность Украины, опираясь на результаты своего разговора с президентом Байденом.
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Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), передаст ее функции Министерству цифровой трансформации, усилит контроль за игорным бизнесом, установит новые требования к рекламе азартных игр, введет ограничения для гемблеров и штрафы за нарушения.
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"Молодежь лучше ориентируется в технологиях": Зеленский объяснил снижение призывного возраста в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение призывного возраста для Вооруженных сил является необходимым, поскольку молодежь лучше физически подготовлена и быстрее ориентируется в современных технологиях, используемых на поле боя.