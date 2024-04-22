Россияне обстреляли Купянск-Узловой и травмировали волонтерку

В результате вражеской атаки по Купянщине ранения получила волонтер. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

По данным следствия, 22 апреля около 16:30 российские военнослужащие в очередной раз обстреляли поселок Купянск-Узловой. Получила телесные повреждения 37-летняя волонтерка. - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

По данному факту обстрела начато досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Удар рф по харьковской телебашне: в полиции показали фото последствий