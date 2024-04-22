Россияне обстреляли Купянск-Узловой и травмировали волонтерку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  66511 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  96931 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  107195 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  103831 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  153572 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222930 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  381255 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175246 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131590 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102483 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

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18 апреля 2024, 06:06  •  388249 просмотра

Россияне обстреляли Купянск-Узловой и травмировали волонтерку

37-летний волонтер получил ранения во время российского обстрела села Купянск-Узловой Купянского района 22 апреля.

Война •   •  935 просмотра
Россияне обстреляли Купянск-Узловой и травмировали волонтерку

В Украине хотят ввести начальную общевойсковую подготовку в школах и профтехучилищах. В Раде рассмотрят законопроект

Верховная Рада планирует ввести начальную общую военную подготовку для старшеклассников и учащихся профессионально-технических учебных заведений путем преподавания предмета "Защита Украины" с целью формирования у граждан первичных военных знаний и оборонного сознания.

Война •   •  1556 просмотра
В Украине хотят ввести начальную общевойсковую подготовку в школах и профтехучилищах. В Раде рассмотрят законопроект

В Украине заработал Координационный центр интегрированного управления границами - ГПСУ

В Украине запустили в работу координационный центр по интегрированному управлению границами для мониторинга и информирования о ситуации на государственной границе, содействие координации между пограничными ведомствами и подготовки ситуационных отчетов.

политика •   •  2197 просмотра
В Украине заработал Координационный центр интегрированного управления границами - ГПСУ

Суд продлил содержание под стражей Коломойского до 2 июня

Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года с возможностью внесения залога в размере 1,96 миллиарда гривен.

Криминал и ЧП •   •  3886 просмотра
Суд продлил содержание под стражей Коломойского до 2 июня

Соцсети вытесняют телевидение как источник информации - исследование

Социальные сети и мессенджеры заменили телевидение как основной источник общественно-политической информации для большинства украинцев в возрасте 18-65 лет, согласно исследованию по медиаграмотности.

Общество •   •  5420 просмотра
Соцсети вытесняют телевидение как источник информации - исследование

Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом

Президент Зеленский заявил, что первый пакет оборонной помощи США после принятия закона о помощи будет быстрым, мощным и усилит противовоздушную оборону, дальнобойную и артиллерийскую способность Украины, опираясь на результаты своего разговора с президентом Байденом.

Война •   •  8524 просмотра
Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом

Рада планирует в среду рассмотреть законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом: что нужно знать

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), передаст ее функции Министерству цифровой трансформации, усилит контроль за игорным бизнесом, установит новые требования к рекламе азартных игр, введет ограничения для гемблеров и штрафы за нарушения.

Экономика •   •  10292 просмотра
Рада планирует в среду рассмотреть законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом: что нужно знать

Удар рф по харьковской телебашне: в полиции показали фото последствий

российские оккупанты попали ракетой в объект телевизионной инфраструктуры в Харькове, оставив на месте происшествия осколки снарядов, сообщает Национальная полиция.

Война •   •  10690 просмотра
Удар рф по харьковской телебашне: в полиции показали фото последствий

россияне активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В понедельник произошло 62 боевых столкновения, большинство обстрелов украинские войска отбили на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, при этом противник нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, а также 100 раз применил реактивные системы залпового огня.

Война •   •  10240 просмотра
россияне активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

"Молодежь лучше ориентируется в технологиях": Зеленский объяснил снижение призывного возраста в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение призывного возраста для Вооруженных сил является необходимым, поскольку молодежь лучше физически подготовлена и быстрее ориентируется в современных технологиях, используемых на поле боя.

Война •   •  13636 просмотра
"Молодежь лучше ориентируется в технологиях": Зеленский объяснил снижение призывного возраста в Украине