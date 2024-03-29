россияне обстреляли Купянск из артиллерии: ранен 87-летний мужчина

Днем, 29 марта, российские войска ударили по Купянску из артиллерии, в результате чего получил ранения мужчина 87 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 29 марта около 13:35 российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. В результате этого получил ранения мужчина 87 лет.

Повреждено административное здание и жилые дома. Предварительно, враг ударил по городу из артиллерии.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - подытожили в ведомстве.

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