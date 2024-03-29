россияне обстреляли Купянск из артиллерии: ранен 87-летний мужчина

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Ряд важных событий в мире криптовалют, включая регуляторные расследования, нарушения безопасности, рост сети и громкие судебные дела, подчеркивают стремительное развитие и вызовы, с которыми сталкивается эта индустрия.
Атака рф на Буковину: отработала ПВО, уже найдены обломки двух ракет - ОВА
Российские войска попытались поразить Днестровскую ГЭС на Буковине во время ракетной атаки, силы противовоздушной обороны сбили ракеты.
российские НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников дальнего действия - "АТЕШ"
российские нефтеперерабатывающие заводы получили указание закупить системы радиоэлектронной борьбы типа "Шпак" для противодействия украинским беспилотникам дальнего радиуса действия после недавних успешных атак.
Ракетная атака рф на Одессу: пострадали 3 человека, в том числе 2 детей - ОВА
Три человека, в том числе двое детей в возрасте 15 и 10 лет, получили легкие ранения в результате падения обломков от ракетного обстрела Одессы и были госпитализированы.
99 картин, которые россияне похитили из Херсона, находятся в оккупированном Крыму
Херсонский художественный музей сообщает, что идентифицировано 100 картин, похищенных российскими оккупантами, 99 из которых находятся в оккупированном Крыму.
Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины
По словам президента Зеленского, если Украина проиграет, путин может начать агрессию против Казахстана, стран Балтии, Польши, Германии и втянуть в войну НАТО.
Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59
29 марта 2024 года российские войска атаковали Одесскую область двумя управляемыми ракетами Х-59 с Черного моря, обе ракеты были сбиты Одесской зенитно-ракетной бригадой, но обломки ранили 15-летнего ребенка.
"Потенциально представляют собой военные преступления": Париж резко раскритиковал российские удары по украинским энергообъектам
Российские удары повредили энергетические объекты во многих регионах Украины, что Франция осудила как потенциальные военные преступления, в то же время высоко оценив стойкость Украины и подтвердив свою поддержку.
Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника
На этой неделе артиллерия Национальной гвардии Украины выполнила почти 1300 огневых задач, уничтожила более 30 вражеских позиций, обезвредила технику и личный состав противника на южном направлении.