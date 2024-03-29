россияне обстреляли Купянск из артиллерии: ранен 87-летний мужчина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  49581 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  71281 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  91865 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  208200 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133879 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133309 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153037 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143083 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145234 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153324 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  208200 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  247023 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  604155 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  553354 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  565254 просмотра

россияне обстреляли Купянск из артиллерии: ранен 87-летний мужчина

87-летний мужчина получил ранения во время артиллерийского обстрела российскими войсками Купянска 29 марта.

Война •   •  2083 просмотра
россияне обстреляли Купянск из артиллерии: ранен 87-летний мужчина

Приговор к 25 годам тюрьмы основателя FTX и атака на DeFi-протокол Prisma Finance: эксперт рассказала о событиях, которые всколыхнули мир криптовалют

Ряд важных событий в мире криптовалют, включая регуляторные расследования, нарушения безопасности, рост сети и громкие судебные дела, подчеркивают стремительное развитие и вызовы, с которыми сталкивается эта индустрия.

Экономика •   •  2917 просмотра
Приговор к 25 годам тюрьмы основателя FTX и атака на DeFi-протокол Prisma Finance: эксперт рассказала о событиях, которые всколыхнули мир криптовалют

Атака рф на Буковину: отработала ПВО, уже найдены обломки двух ракет - ОВА

Российские войска попытались поразить Днестровскую ГЭС на Буковине во время ракетной атаки, силы противовоздушной обороны сбили ракеты.

Война •   •  3092 просмотра
Атака рф на Буковину: отработала ПВО, уже найдены обломки двух ракет - ОВА

российские НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников дальнего действия - "АТЕШ"

российские нефтеперерабатывающие заводы получили указание закупить системы радиоэлектронной борьбы типа "Шпак" для противодействия украинским беспилотникам дальнего радиуса действия после недавних успешных атак.

Война •   •  4606 просмотра
российские НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников дальнего действия - "АТЕШ"

Ракетная атака рф на Одессу: пострадали 3 человека, в том числе 2 детей - ОВА

Три человека, в том числе двое детей в возрасте 15 и 10 лет, получили легкие ранения в результате падения обломков от ракетного обстрела Одессы и были госпитализированы.

Война •   •  6052 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу: пострадали 3 человека, в том числе 2 детей - ОВА

99 картин, которые россияне похитили из Херсона, находятся в оккупированном Крыму

Херсонский художественный музей сообщает, что идентифицировано 100 картин, похищенных российскими оккупантами, 99 из которых находятся в оккупированном Крыму.

Война •   •  6239 просмотра
99 картин, которые россияне похитили из Херсона, находятся в оккупированном Крыму

Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

По словам президента Зеленского, если Украина проиграет, путин может начать агрессию против Казахстана, стран Балтии, Польши, Германии и втянуть в войну НАТО.

Война •   •  8049 просмотра
Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59

29 марта 2024 года российские войска атаковали Одесскую область двумя управляемыми ракетами Х-59 с Черного моря, обе ракеты были сбиты Одесской зенитно-ракетной бригадой, но обломки ранили 15-летнего ребенка.

Война •   •  6882 просмотра
Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59

"Потенциально представляют собой военные преступления": Париж резко раскритиковал российские удары по украинским энергообъектам

Российские удары повредили энергетические объекты во многих регионах Украины, что Франция осудила как потенциальные военные преступления, в то же время высоко оценив стойкость Украины и подтвердив свою поддержку.

Война •   •  7486 просмотра
"Потенциально представляют собой военные преступления": Париж резко раскритиковал российские удары по украинским энергообъектам

Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника

На этой неделе артиллерия Национальной гвардии Украины выполнила почти 1300 огневых задач, уничтожила более 30 вражеских позиций, обезвредила технику и личный состав противника на южном направлении.

Война •   •  7056 просмотра
Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника