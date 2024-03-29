Новый боеприпас рф может полностью покрывать Харьков, любой район - Синегубов

Авиабомба УМПБ Д-30 СН, которой россияне ударили по Харькову, может долетать до любого района города. Об этом в комментарии Суспільне Харків заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Мы понимаем то, что они (россияне - ред.) тоже изобретают определенные новые средства поражения и в дальнейшем этот новый этап - использование вот такого управляемого боеприпаса большого калибра. Он летит дальше, чем КАБ - до 90 км. Те два удара, которые были нанесены по Харькову, мы зафиксировали, что от пуска до момента попадания прошло 72-74 км. Он может полностью покрывать город Харьков, любой район. Даже населенные пункты Харьковской области, в зависимости от какого расстояния до границы будет пуск. Я думаю, что это определенное испытание, чтобы их использовать и в дальнейшем - сказал Синегубов.

Он отметил, что авиабомба, которой ударили по Харькову, это нечто среднее между ракетой и КАБом.

Боеприпас небольшой, меньше управляемой авиабомбы, значительно меньше С-300, однако разрушительная сила серьезная - у людей выбило не только окна, но и межкомнатные стены внутри их домов - добавил Синегубов.

Также глава ОВА рассказал, что враг для террора начал применять FPV-дроны.

За сутки прошедшие около 20 населенных пунктов у нас были под обстрелами. 9 человек получили ранения. Два человека в результате обстрелов погибли. Враг применяет все больше управляемых авиабомб. Опять по Купянску. Уже применяет FPV-дроны по Волчанску. Был нанесен удар по амбулатории, где погиб человек. Там было все: РСЗО, управляемые авиабомбы, однако FPV до этого мы не зафиксировали - добавил глава ОВА.

Напомним

27 марта армия рф впервые с 2022 года ударила по Харькову авиационными бомбами. Зафиксировано два попадания - в общеобразовательную школу и посреди жилых домов.