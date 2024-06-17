ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ХАМАС принял предложение США о прекращении огня в Газе

ХАМАС принял предложение США о прекращении огня в Газе

  •  104645 просмотра
В Одессе презентовали украинский морской дрон Stalker 5.0 на Black Sea Security Forum 2024

В Одессе презентовали украинский морской дрон Stalker 5.0 на Black Sea Security Forum 2024

  •  65529 просмотра
Оккупанты пытаются имитировать туристический сезон в захваченном Запорожье

Оккупанты пытаются имитировать туристический сезон в захваченном Запорожье

  •  72364 просмотра
НАТО ведет переговоры о приведении ядерного оружия в состояние боевой готовности на фоне угроз со стороны рф и Китая

НАТО ведет переговоры о приведении ядерного оружия в состояние боевой готовности на фоне угроз со стороны рф и Китая

  •  99935 просмотра
ВСУ оттеснили россиян в Серебрянском лесничестве, но враг продвинулся в Красногоровке - DeepState

ВСУ оттеснили россиян в Серебрянском лесничестве, но враг продвинулся в Красногоровке - DeepState

  •  51548 просмотра
публикации
Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

  •  13190 просмотра
Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  220888 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  243471 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  260478 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  308635 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

  •  25180 просмотра
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

  •  53666 просмотра
16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня 2024, 03:03  •  66754 просмотра
Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

15 июня 2024, 11:46  •  96901 просмотра
Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

15 июня 2024, 03:09  •  101552 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
  •  106424 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Эксклюзив
Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня
  •  111623 просмотра

Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Эксклюзив
Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  174985 просмотра

Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

Эксклюзив
Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
14 июня 2024, 10:07  •  184617 просмотра

Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

Эксклюзив
Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
14 июня 2024, 10:00  •  175324 просмотра

Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
14 июня 2024, 08:25  •  145106 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Эксклюзив
В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
14 июня 2024, 08:03  •  101723 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

Эксклюзив
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
14 июня 2024, 07:38  •  97198 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
14 июня 2024, 07:38  •  60755 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
13 июня 2024, 11:29  •  122742 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Популярные

ВСУ оттеснили россиян в Серебрянском лесничестве, но враг продвинулся в Красногоровке - DeepState

ВСУ оттеснили россиян в Серебрянском лесничестве, но враг продвинулся в Красногоровке - DeepState

  •  51548 просмотра
НАТО ведет переговоры о приведении ядерного оружия в состояние боевой готовности на фоне угроз со стороны рф и Китая

НАТО ведет переговоры о приведении ядерного оружия в состояние боевой готовности на фоне угроз со стороны рф и Китая

  •  99935 просмотра
Оккупанты пытаются имитировать туристический сезон в захваченном Запорожье

Оккупанты пытаются имитировать туристический сезон в захваченном Запорожье

  •  72364 просмотра
В Одессе презентовали украинский морской дрон Stalker 5.0 на Black Sea Security Forum 2024

В Одессе презентовали украинский морской дрон Stalker 5.0 на Black Sea Security Forum 2024

  •  65529 просмотра
ХАМАС принял предложение США о прекращении огня в Газе

ХАМАС принял предложение США о прекращении огня в Газе

  •  104645 просмотра

Публикации

Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

  •  13190 просмотра
Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  220888 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  243471 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  260478 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  308635 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...