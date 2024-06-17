росіяни вночі обстріляли Сумщину з мінометів: 5 вибухів
Київ • УНН
У ніч на 17 червня 2024 року росіяни обстріляли з мінометів Юнаківську громаду в Сумській області, зафіксовано 5 вибухів.
Російські війська вночі обстріляли з мінометів Юнаківську громаду в Сумській області, зафіксовано 5 вибухів, повідомили у понеділок у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі росіяни здійснили обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано 5 вибухів з міномету", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
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