россияне ночью и утром обстреляли 8 громад Сумщины

Преимущественно сухая погода, с грозами на западе и северо-востоке: прогноз на сегодня

На большей части территории Украины 20 мая без осадков, лишь в западных и северо-восточных областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью от 8-13°C до 21-26°C днем, в горных районах несколько прохладнее.