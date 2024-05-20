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росіяни вночі та вранці обстріляли 8 громад Сумщини

росіяни вночі та вранці обстріляли 8 громад Сумщини

Київ • УНН

 • 20215 перегляди

Вночі та вранці росіяни обстріляли 8 громад у Сумській області, зафіксовано 49 вибухів з мінометів, артилерії та авіації.

російські війська у ніч на 20 травня на сьогодні вранці  здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів.  Армія рф відкривала вогонь із мінометів, артилерії та авіаціії. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА. 

Деталі 

Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Свеська громади. 

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів). 

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). 

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи). 

Миколаївська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи).  

Хотінська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання боєприпасу типу "ВОГ" (2 вибухи). 

Есманьська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. 

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (11 вибухів). 

Свеська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (8 вибухів).

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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