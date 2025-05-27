россияне нанесли более 50 ударов по прифронтовой общине в Запорожье: первые подробности

россияне нанесли удары по территории одной из прифронтовых общин Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что оккупанты нанесли более 50 ударов из разных видов оружия.

Повреждены дома и инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется - отметил Федоров.

Впоследствии он сообщил, что в Запорожской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним

В ночь на 26 мая российские войска обстреляли село Юрковка Запорожского района, ранив женщину 60 лет и мужчину 52 лет. В результате обстрела разрушен частный дом и повреждены соседние здания.

"Постоянный смертельный риск": появилась реакция мира на новую волну российских атак по Украине