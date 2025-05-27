росіяни завдали понад 50 ударів по прифронтовій громаді на Запоріжжі: перші подробиці
Київ • УНН
Окупанти пошкодили будинки та інфраструктуру, застосувавши різні види зброї. Інформація щодо постраждалих уточнюється, триває ліквідація наслідків обстрілів.
росіяни завдали ударів по території однієї з прифронтових громад Запорізької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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Він уточнив, що окупанти нанесли понад 50 ударів з різних видів зброї.
Пошкоджені будинки та інфраструктура. Інформація про постраждалих уточнюється
Згодом він повідомив, що у Запорізькій області оголошено відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо
В ніч на 26 травня російські війська обстріляли село Юрківка Запорізького району, поранивши жінку 60 років і чоловіка 52 років. У результаті обстрілу зруйновано приватний будинок та пошкоджено сусідні будівлі.
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