$41.260.08
48.170.13
ukenru
Эксклюзив
09:27 • 858 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 26786 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 30999 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 48710 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 68817 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 50585 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 37968 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 41808 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 108950 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51550 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Россияне дронами утром атаковали Нежин: есть погибший

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Российские войска совершили дроновую атаку на Нежин в Черниговской области. Погиб местный житель 1980 года рождения, которому было 45 лет.

Россияне дронами утром атаковали Нежин: есть погибший

Российские войска утром совершили дроновую атаку на Нежин в Черниговской области, погиб человек, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Сегодня, 19 августа, россияне атаковали Нежинщину ударными беспилотниками. В результате атаки погиб житель Нежина, 1980 года рождения

- сообщили в полиции.

Как уточнил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, "утром враг ударными беспилотниками атаковал Нежин". "К сожалению, погиб местный житель - гражданский мужчина. Ему было 45 лет", - указал Чаус в Telegram.

Черниговскую область утром враг атаковал дронами: есть обесточивания

Юлия Шрамко

