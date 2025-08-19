Россияне дронами утром атаковали Нежин: есть погибший
Киев • УНН
Российские войска совершили дроновую атаку на Нежин в Черниговской области. Погиб местный житель 1980 года рождения, которому было 45 лет.
Российские войска утром совершили дроновую атаку на Нежин в Черниговской области, погиб человек, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
Сегодня, 19 августа, россияне атаковали Нежинщину ударными беспилотниками. В результате атаки погиб житель Нежина, 1980 года рождения
Как уточнил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, "утром враг ударными беспилотниками атаковал Нежин". "К сожалению, погиб местный житель - гражданский мужчина. Ему было 45 лет", - указал Чаус в Telegram.
