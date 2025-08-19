Черниговскую область утром враг атаковал дронами: есть обесточивания
Киев • УНН
Утром Черниговщину атаковали беспилотники, повредив инфраструктуру. Часть населенных пунктов осталась без электроснабжения, энергетики работают над восстановлением.
Черниговская область утром подверглась атаке российских войск дронами, есть поражения инфраструктуры и обесточивания, сообщил во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Утром Черниговщину атаковали беспилотники. К сожалению, есть поражения инфраструктуры. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением
По его словам, энергетики и спасатели уже работают над восстановлением.
Враг атаковал энергетику в Полтавской области: есть отключения света19.08.25, 08:08 • 3162 просмотра