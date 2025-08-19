Черниговскую область утром враг атаковал дронами: есть обесточивания

$41.340.11
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 24233 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 45539 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 30642 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 26316 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 35036 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84923 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50146 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82325 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48287 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD18 августа, 20:45 • 12119 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 17982 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios18 августа, 21:50 • 7900 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 27252 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 6934 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84946 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82346 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 122401 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 139307 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 137724 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 1328 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 18004 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 77923 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 69269 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 101852 просмотра
Черниговскую область утром враг атаковал дронами: есть обесточивания

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Утром Черниговщину атаковали беспилотники, повредив инфраструктуру. Часть населенных пунктов осталась без электроснабжения, энергетики работают над восстановлением.

Черниговскую область утром враг атаковал дронами: есть обесточивания

Черниговская область утром подверглась атаке российских войск дронами, есть поражения инфраструктуры и обесточивания, сообщил во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Утром Черниговщину атаковали беспилотники. К сожалению, есть поражения инфраструктуры. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением

- написал Чаус.

По его словам, энергетики и спасатели уже работают над восстановлением.

Враг атаковал энергетику в Полтавской области: есть отключения света19.08.25, 08:08 • 3162 просмотра

Юлия Шрамко

Война
Черниговская область
Украина