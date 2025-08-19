Чернігівщину вранці ворог атакував дронами: є знеструмлення
Київ • УНН
Вранці Чернігівщину атакували безпілотники, пошкодивши інфраструктуру. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання, енергетики працюють над відновленням.
Чернігівська область уранці зазнала атаки російських військ дронами, є ураження інфраструктури і знеструмлення, повідомив у вівторок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Вранці Чернігівщину атакували безпілотники. На жаль, є ураження інфраструктури. У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням
З його слів, енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням.
