2970 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 23095 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 44605 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 29872 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 25676 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 34692 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 83899 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50022 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 81501 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48262 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 83905 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 81507 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
18 серпня, 10:51 • 121578 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
18 серпня, 09:00 • 138541 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 136962 перегляди
Чернігівщину вранці ворог атакував дронами: є знеструмлення

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Вранці Чернігівщину атакували безпілотники, пошкодивши інфраструктуру. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання, енергетики працюють над відновленням.

Чернігівщину вранці ворог атакував дронами: є знеструмлення

Чернігівська область уранці зазнала атаки російських військ дронами, є ураження інфраструктури і знеструмлення, повідомив у вівторок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Вранці Чернігівщину атакували безпілотники. На жаль, є ураження інфраструктури. У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням

- написав Чаус.

З його слів, енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням.

Ворог атакував енергетику на Полтавщині: є відключення світла19.08.25, 08:08 • 2886 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Чернігівська область
Україна