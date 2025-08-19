росіяни дронами вранці атакували Ніжин: є загиблий
Київ • УНН
Російські війська здійснили дронову атаку на Ніжин у Чернігівській області. Загинув місцевий житель 1980 року народження, якому було 45 років.
Російські війська вранці здійснили дронову атаку на Ніжин у Чернігівській області, загинула людина, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.
Сьогодні, 19 серпня, росіяни атакували Ніжинщину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинув мешканець Ніжина, 1980 року народження
Як уточнив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, "вранці ворог ударними безпілотниками атакував Ніжин". "На жаль, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років", - вказав Чаус у Telegram.
