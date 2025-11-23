россияне атаковали Украину 98 беспилотниками, 69 из которых уничтожены - Воздушные силы
Киев • УНН
В ночь на 23 ноября российские войска атаковали Украину 98 ударными БПЛА различных типов. Силы обороны сбили 69 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны, но 27 БПЛА попали в цели на 12 локациях.
В ночь на 23 ноября россияне атаковали Украину 98-ю ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Оккупанты запускали БПЛА из российских городов орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск, а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму: около 60 из них были "шахеды".
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 12 локациях.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за сутки 22 ноября российские войска потеряли 920 солдат и 496 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.25 ориентировочно составляют 1165260 человек.