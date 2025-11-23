росіяни атакували Україну 98 безпілотниками, 69 з яких знищено - Повітряні сили
Київ • УНН
В ніч на 23 листопада російські війська атакували Україну 98 ударними БПЛА різних типів. Сили оборони збили 69 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни, але 27 БПЛА влучили у цілі на 12 локаціях.
У ніч на 23 листопада росіяни атакували Україну 98-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Окупанти запускали БПЛА з російських міст орел, курськ, міллєрово, приморсько-ахтарськ, а також з мису Чауда в окупованому Криму: близько 60 із них були "шахеди".
Протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 12 локаціях.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за добу 22 листопада російські війська втратили 920 солдатів та 496 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно становлять 1165260 осіб.