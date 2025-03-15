россияне атаковали село в Черниговской области: четверо пострадавших
Киев • УНН
В результате атаки дрона повреждены дома, хозяйственные постройки и авто. Четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована.
В Черниговской области в результате атаки рф дроном повреждены дома, четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Вчера поздно вечером россияне атаковали беспилотником село в Семеновской громаде. Прогремел взрыв - произошел пожар. К сожалению, пострадали люди - четверо гражданских. Одну женщину госпитализировали с контузией - ей 85 лет. Другим трем оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались
По его словам, есть разрушения. "Огнем уничтожен жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Еще в двух домах повреждены окна, двери и кровля", - сообщил Чаус.
Дополнение
Этой ночью россияне атаковали Чернигов. По словам Чауса, били ударным беспилотником по одному из микрорайонов. Есть разрушения. Поврежден многоэтажный дом, частные дома, уничтожены и повреждены около 10 автомобилей. Предварительно, без жертв.
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом15.03.25, 03:46 • 85888 просмотров