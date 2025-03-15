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россияне атаковали село в Черниговской области: четверо пострадавших

Киев • УНН

 • 21469 просмотра

В результате атаки дрона повреждены дома, хозяйственные постройки и авто. Четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована.

россияне атаковали село в Черниговской области: четверо пострадавших

В Черниговской области в результате атаки рф дроном повреждены дома, четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Вчера поздно вечером россияне атаковали беспилотником село в Семеновской громаде. Прогремел взрыв - произошел пожар. К сожалению, пострадали люди - четверо гражданских. Одну женщину госпитализировали с контузией - ей 85 лет. Другим трем оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались

- написал Чаус.

По его словам, есть разрушения. "Огнем уничтожен жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Еще в двух домах повреждены окна, двери и кровля", - сообщил Чаус.

Дополнение

Этой ночью россияне атаковали Чернигов. По словам Чауса, били ударным беспилотником по одному из микрорайонов. Есть разрушения. Поврежден многоэтажный дом, частные дома, уничтожены и повреждены около 10 автомобилей. Предварительно, без жертв.

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом15.03.25, 03:46 • 85888 просмотров

Юлия Шрамко

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