россияне атаковали село в Черниговской области: четверо пострадавших

В Черниговской области в результате атаки рф дроном повреждены дома, четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Вчера поздно вечером россияне атаковали беспилотником село в Семеновской громаде. Прогремел взрыв - произошел пожар. К сожалению, пострадали люди - четверо гражданских. Одну женщину госпитализировали с контузией - ей 85 лет. Другим трем оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались