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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росіяни атакували село на Чернігівщині: четверо постраждалих

Київ • УНН

 • 21475 перегляди

Внаслідок атаки дрона пошкоджено будинки, господарчі споруди та авто. Четверо цивільних постраждали, одна жінка була госпіталізована.

росіяни атакували село на Чернігівщині: четверо постраждалих

У Чернігівській області внаслідок атаки рф дроном пошкоджено будинки, четверо цивільних постраждали, одна жінка була госпіталізована, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Учора пізно ввечері росіяни атакували безпілотником село у Семенівській громаді. Пролунав вибух - сталася пожежа. На жаль, постраждали люди - четверо цивільних. Одну жінку шпиталізували з контузією - їй 85 років. Іншим трьом надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися

- написав Чаус.

З його слів, є руйнування. "Вогнем знищено житловий будинок, господарчу будівлю та автівку. Ще в двох домівках пошкоджені вікна, двері та покрівля", - повідомив Чаус.

Доповнення

Цієї ночі росіяни атакували Чернігів. Зі слів Чауса, били ударним безпілотником по одному з мікрорайонів. Є руйнування. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, знищені і пошкоджені близько 10 автівок. Попередньо, без жертв.

У Чернігові обстріл пошкодив багатоповерхівку, горить авто поруч15.03.25, 03:46 • 85902 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Чернігівська область
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