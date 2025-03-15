росіяни атакували село на Чернігівщині: четверо постраждалих

У Чернігівській області внаслідок атаки рф дроном пошкоджено будинки, четверо цивільних постраждали, одна жінка була госпіталізована, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Учора пізно ввечері росіяни атакували безпілотником село у Семенівській громаді. Пролунав вибух - сталася пожежа. На жаль, постраждали люди - четверо цивільних. Одну жінку шпиталізували з контузією - їй 85 років. Іншим трьом надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися - написав Чаус.

З його слів, є руйнування. "Вогнем знищено житловий будинок, господарчу будівлю та автівку. Ще в двох домівках пошкоджені вікна, двері та покрівля", - повідомив Чаус.

Доповнення

Цієї ночі росіяни атакували Чернігів. Зі слів Чауса, били ударним безпілотником по одному з мікрорайонів. Є руйнування. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, знищені і пошкоджені близько 10 автівок. Попередньо, без жертв.

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