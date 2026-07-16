россияне атаковали Харьков "шахедами" - попадания в трех районах города
Киев • УНН
В ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском и Немишлянском районах, информации о пострадавших на данный момент нет.
В ночь на четверг, 16 июля, россияне атаковали Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.
Предварительно зафиксировано попадание "шахедов" в Киевском и Шевченковском районах города
Позже он добавил, что также зафиксировано попадание в дом в Немышлянском районе.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.
"Выясняем подробности. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя и близких!" - призвал Синегубов.
Напомним
Накануне российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова. В результате атаки повреждены здание и автомобили, пострадали 8 человек.
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