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россияне атаковали Харьков "шахедами" - попадания в трех районах города

Киев • УНН

 • 402 просмотра

В ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском и Немишлянском районах, информации о пострадавших на данный момент нет.

россияне атаковали Харьков "шахедами" - попадания в трех районах города

В ночь на четверг, 16 июля, россияне атаковали Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

Предварительно зафиксировано попадание "шахедов" в Киевском и Шевченковском районах города

- констатировал Терехов.

Позже он добавил, что также зафиксировано попадание в дом в Немышлянском районе.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.

"Выясняем подробности. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя и близких!" - призвал Синегубов.

Напомним

Накануне российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова. В результате атаки повреждены здание и автомобили, пострадали 8 человек.

В Харькове от российского удара КАБом 9 пострадавших, в области ранены энергетики15.07.26, 16:10 • 2604 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков