россияне 15 раз обстреляли Днепропетровщину: два человека погибли, еще двое ранены

российские войска в течение суток, 29 мая, 15 раз атаковали Днепропетровщину. В результате российских обстрелов погибли два человека, еще двое - получили ранения. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Детали

По словам главы ОВА, трижды российские войска били из артиллерии, 12 раз попали дронами-камикадзе.

Погибли два человека, еще столько же пострадавших. Раненые в больнице получают всю необходимую помощь. агрессор сконцентрировался на Никополе, Марганецкой и Мировской общинах - рассказал Лысак.

россияне атаковали "скорую" дроном в Никополе, из-за атак рф уже двое погибших

Он отметил, что в результате атак изуродованы частное предприятие, магазин, библиотека, два частных дома, хозяйственная постройка, пожарная часть.

Кроме того, избиты почти десяток легковых автомобилей, два грузовика, микроавтобус, машина скорой. Также повреждены агропредприятие, линия электропередач, газопровод.

Напомним

В Харькове завершились поисковые работы в строительном гипермаркете "Эпицентр", полиция идентифицировала все 19 тел погибших.