россияне атаковали "скорую" дроном в Никополе, из-за атак рф уже двое погибших

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В Никополе Днепропетровской области двое мирных жителей в возрасте 52 и 54 лет были убиты, а одна женщина получила серьезные ранения в результате обстрела со стороны России и атаки беспилотника камикадзе на машину скорой помощи.
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных с 60 до 150 дней.
Минная опасность: от взрывоопасных предметов в Украине погибло 297 человек, из них 15 детей
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек, в том числе 15 детей, и 673 получили ранения, в том числе 80 детей.
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По информации компании Bernstein, общая стоимость мировых биржевых фондов для биткоина и эфира может достичь 450 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет.
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По словам представителя "Укрзализныци", с начала 2024 года на железной дороге погибло 76 человек, при этом 90% аварий произошли из-за наезда подвижного состава.
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