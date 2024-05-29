россияне атаковали "скорую" дроном в Никополе, из-за атак рф уже двое погибших

В Никополе Днепропетровской области двое мирных жителей в возрасте 52 и 54 лет были убиты, а одна женщина получила серьезные ранения в результате сегодняшних ударов российских войск, в том числе атаки дрона на машину скорой помощи, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Уже двое погибших в Никополе из-за вражеских атак за сегодня - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в больнице скончался 52-летний мужчина, который утром попал под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"После обеда российские войска убили еще одного человека. Нелюди направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи. Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в больницу", - указал глава ОВА.

россияне ударили по Никополю из артиллерии, ранены два человека