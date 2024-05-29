россияне ударили по Никополю из артиллерии, ранены два человека

В Днепропетровской области российские войска ударили из артиллерии по Никополю, двое мужчин в возрасте 64 и 52 лет были ранены, также были повреждены библиотека, магазин и линия электропередач, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Из-за россиян снова имеем раненых в Никополе. Это двое мужчин 64 и 52 лет. У обоих осколочные ранения. Они госпитализированы. Второй - тяжелый. Медики делают все возможное - написал Лысак в Telegram.

Удары по городу, по его словам, враг нанес из тяжелой артиллерии. Там повреждены библиотека, магазин и линия электропередач, отметил глава ОВА.

За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв