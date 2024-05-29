росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, поранено двох людей
Київ • УНН
Двоє чоловіків у віці 64 і 52 років були поранені в результаті російських артилерійських обстрілів міста Нікополь в Дніпропетровській області.
У Дніпропетровській області російські війська вдарили з артилерії по Нікополю, двоє чоловіків у віці 64 і 52 років були поранені, також були пошкоджені бібліотека, магазин і лінія електропередач, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Через росіян знову маємо поранених у Нікополі. Це двоє чоловіків 64 та 52 років. В обох осколкові поранення. Їх госпіталізовано. Другий – тяжкий. Медики роблять все можливе
Удари по місту, з його слів, ворог завдав з важкої артилерії. Там пошкоджені бібліотека, магазин та лінія електропередач, зазначив голова ОВА.
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