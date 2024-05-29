За ніч ворог двічі обстріляв Дніпропетровщину, обійшлося без жертв
Київ • УНН
На Дніпропетровщині агресор двічі за ніч обстріляв Нікополь, випустивши з десяток артилерійських снарядів, які пошкодили приватний будинок, нежитлову будівлю, лінію електропередач, спричинили загоряння трави, але обійшлося без жертв і постраждалих.
На Дніпропетровщині двічі за ніч агресор обстріляв Нікополь. По місту було застосовано з десяток артснарядів, але немає загиблих чи постраждалих. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Сьогодні у Дніпропетровській області було зафіксовано дві ворожі атаки за ніч. Відтак, окупанти обстріляли Нікополь, завдавши по місту з десяток артснарядів.
За інформацією, були пошкоджені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, лінія електропередач.
Крім того, зайнялася суха трава. Проте вогнеборці її загасили.
На щастя, немає загиблих чи постраждалих.
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