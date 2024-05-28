Ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе й бив артснарядами. В ОВА розповіли про руйнування
Київ • УНН
Російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками-камікадзе та артилерійськими снарядами, пошкодивши 6 приватних будинків, 5-поверховий будинок, теплицю та лінії електропередач, але ніхто не постраждав.
Армія рф атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе й била артснарядами. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пошкоджені 6 приватних будинків, передає УНН.
За словами Лисака, протягом дня ворог тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку громади.
Пошкоджені 6 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники полум’я вгамували. Знищена господарська споруда. Понівечені п'ятиповерхівка, парник і лінії електропередач. Люди не постраждали