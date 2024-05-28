Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и бил артснарядами. В ОВА рассказали о разрушениях
Киев • УНН
Российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками-камикадзе и артиллерийскими снарядами, повредив 6 частных домов, 5-этажный дом, теплицу и линии электропередач, но никто не пострадал.
Армия рф атаковала Днепропетровщину дронами-камикадзе и била артснарядами. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, повреждены 6 частных домов, передает УНН.
По словам Лысака, в течение дня враг терроризировал Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую громады.
Повреждены 6 частных домов. Один из них загорелся, спасатели пламя погасили. Уничтожена хозяйственная постройка. Изуродованы пятиэтажка, парник и линии электропередач. Люди не пострадали
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