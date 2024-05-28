Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и бил артснарядами. В ОВА рассказали о разрушениях

В этом году Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 10 отечественных роботизированных комплексов

С начала года Министерство обороны Украины приняло на вооружение Вооруженных Сил более 10 роботизированных комплексов отечественного производства. Некоторые комплексы уже успешно прошли боевые испытания и получили высокую оценку украинских защитников.