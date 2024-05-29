За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  113163 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  113368 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  114814 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  109535 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  75402 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  75375 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  94351 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109692 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

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27 мая 2024, 15:24  •  177795 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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27 мая 2024, 11:30  •  107372 просмотра

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27 мая 2024, 06:59  •  177414 просмотра

За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв

На Днепропетровщине агрессор дважды за ночь обстрелял Никополь, выпустив с десяток артиллерийских снарядов, которые повредили частный дом, нежилое здание, линию электропередач, вызвали возгорание травы, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  451 просмотра
За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв

В США истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке, пилот госпитализирован

Истребитель F-35 разбился во время взлета возле международного аэропорта Альбукерке (США), пилот и пассажир были госпитализированы.

Новости Мира •   •  1335 просмотра
В США истребитель F-35 разбился во время взлета в Альбукерке, пилот госпитализирован

На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв

В Николаевской области атака беспилотника-камикадзе на Очаков вызвала пожар в здании с магазином и фитнес-центром, а минометные обстрелы были нацелены на акваторию, но жертв не было.

Общество •   •  3082 просмотра
На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв

ПВО уничтожила 13 из 14 беспилотников "Shahed" в воздушном бою

В результате противовоздушной борьбы в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях было уничтожено 13 из 14 беспилотных летательных аппаратов "Shahed".

Война •   •  4363 просмотра
ПВО уничтожила 13 из 14 беспилотников "Shahed" в воздушном бою

Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки противник нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, применив 79 беспилотников, 5 ракетных обстрелов и 212 артиллерийских ударов, в результате чего было разрушено 7 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  6047 просмотра
Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетных угрозах в районах, находящихся в состоянии воздушной тревоги.

Война •   •  8618 просмотра
В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога

Сильный дождь затопил улицы Одессы, городские службы работают над ликвидацией подтоплений

Сильный дождь в Одессе вызвал подтопление улиц, но городские бригады работали над ликвидацией подтоплений.

Общество •   •  10080 просмотра
Сильный дождь затопил улицы Одессы, городские службы работают над ликвидацией подтоплений

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области происходит передислокация военной техники и личного состава противника.

Война •   •  15679 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

Сегодня альпинисты и просто любители гор могут приобщиться к событию, которое посвящено самой высокой вершине нашей планеты, - Дню Эвереста. Именно 23 мая 1953 году первое в истории удачное восхождение на Эверест совершили новозеландец Эдмунд Гиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгай.

УНН Lite •   •  15104 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

В Украине объявлена воздушная тревога в Одесской и Николаевской областях из-за ракетной угрозы.

Война •   •  13489 просмотра
рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях