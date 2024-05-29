За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв

На Днепропетровщине дважды за ночь агрессор обстрелял Никополь. По городу было применено с десяток артснарядов, но нет погибших или пострадавших. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня в Днепропетровской области было зафиксировано две вражеские атаки за ночь. Следовательно, оккупанты обстреляли Никополь, нанеся по городу с десяток артснарядов.

По информации, были повреждены частный дом, здание, которое не эксплуатировалось, линия электропередач.

Кроме того, загорелась сухая трава. Однако пожарные ее потушили.

К счастью, нет погибших или пострадавших.

Враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе и бил артснарядами. В ОВА рассказали о разрушениях