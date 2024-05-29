росіяни атакували "швидку" дроном у Нікополі, через атаки рф вже двоє загиблих
Київ • УНН
У Нікополі Дніпропетровської області двоє мирних жителів у віці 52 і 54 років були вбиті, а одна жінка отримала серйозні поранення в результаті ворожих обстрілу і атаки безпілотника камікадзе на машину швидкої допомоги.
У Нікополі Дніпропетровської області двоє мирних жителів у віці 52 і 54 років були вбиті, а одна жінка отримала серйозні поранення в результаті сьогоднішніх ударів російських військ, у тому числі атаки дрона на машину швидкої допомоги, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Вже двоє загиблих у Нікополі через ворожі атаки за сьогодні
З його слів, у лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.
"Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні", - вказав голова ОВА.
росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, поранено двох людей29.05.24, 13:49 • 19450 переглядiв