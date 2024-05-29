росіяни 15 разів обстріляли Дніпропетровщину: дві людини загинуло, ще двоє поранено
Київ • УНН
Протягом доби, 29 травня, 15 разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей, ще двоє - отримали поранення.
російські війська протягом доби, 29 травня, 15 разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей, ще двоє - отримали поранення. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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За словами очільника ОВА, тричі російські війська гатили з артилерії, 12 разів поцілили дронами-камікадзе.
Загинули дві людини, ще стільки ж постраждалих. Поранені у лікарні отримують усю необхідну допомогу. Агресор сконцентрувався на Нікополі, Марганецькій і Мирівській громадах
росіяни атакували "швидку" дроном у Нікополі, через атаки рф вже двоє загиблих29.05.24, 16:01 • 18142 перегляди
Він зауважив, що в результаті атак понівечені приватне підприємство, магазин, бібліотека, два приватні будинки, господарська споруда, пожежна частина.
Окрім того, побиті майже десяток легкових автівок, дві вантажівки, мікроавтобус, машина швидкої. Також пошкоджені агропідприємство, лінія електропередач, газогін.
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У Харкові завершились пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих.