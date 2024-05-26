россияне 10 раз били из тяжелой артиллерии и дронов по Никопольщине: есть пострадавшая и разрушения

В течение воскресенья, 26 мая, российские войска 10 раз ударили по Никопольщине Днепропетровской области. Обстреливали населенные пункты из тяжелой артиллерии, также били дронами-камикадзе. В результате вражеских атак пострадала 69-летняя женщина, повреждены дома, медицинский центр, газопровод и линии электропередач. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Во время одной из атак в Никополе пострадала 69-летняя женщина. С контузией ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавшей как среднее - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в городе повреждены двухэтажный и трехэтажный дома и 24 частных дома.

Также подверглись разрушениям магазин и помещение медицинского центра. Задело 17 хозяйственных построек, 2 теплицы, 5 авто, солнечные панели, газопровод и линии электропередач.

Шумно было также в Марганецкой и Мировской громадах. По данным руководителя ОГА, там обошлось без пострадавших и жертв. Есть ли разрушения - выясняют специалисты.

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