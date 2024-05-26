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росіяни 10 разів гатили із важкої артилерії та дронів по Нікопольщині: є постраждала та руйнування

Київ • УНН

 • 29207 перегляди

російські війська 10 разів обстріляли з важкої артилерії та безпілотників населені пункти Нікопольського району, поранивши 69-річну жінку та завдавши руйнувань житловим будинкам, медичному центру, газопроводу та лініям електропередач.

Протягом неділі, 26 травня, російські війська 10 разів вдарили по Нікопольщині Дніпропетровської області. Обстрілювали населені пункти з важкої артилерії, також били дронами-камікадзе. Внаслідок ворожих атак постраждала 69-річна жінка, пошкоджені будинки,  медичний центр, газопровід і лінії електропередач. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Під час однієї з атак у Нікополі постраждала 69-річна жінка. З контузією її госпіталізували. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середній

- написав Лисак у Telegram.

За його словами, у місті пошкоджені двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні оселі. 

Також зазнали руйнувань магазин і приміщення медичного центру. Зачепило 17 господарських споруд, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газопровід і лінії електропередач.

Гучно було також у Марганецькій та Мирівській громадах. За даними очільника ОВА, там обійшлось без постраждалих і жертв. Чи є руйнування – з'ясовують фахівці.

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Тетяна Краєвська

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