росіяни 10 разів гатили із важкої артилерії та дронів по Нікопольщині: є постраждала та руйнування
Київ • УНН
російські війська 10 разів обстріляли з важкої артилерії та безпілотників населені пункти Нікопольського району, поранивши 69-річну жінку та завдавши руйнувань житловим будинкам, медичному центру, газопроводу та лініям електропередач.
Протягом неділі, 26 травня, російські війська 10 разів вдарили по Нікопольщині Дніпропетровської області. Обстрілювали населені пункти з важкої артилерії, також били дронами-камікадзе. Внаслідок ворожих атак постраждала 69-річна жінка, пошкоджені будинки, медичний центр, газопровід і лінії електропередач. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Під час однієї з атак у Нікополі постраждала 69-річна жінка. З контузією її госпіталізували. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середній
За його словами, у місті пошкоджені двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні оселі.
Також зазнали руйнувань магазин і приміщення медичного центру. Зачепило 17 господарських споруд, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газопровід і лінії електропередач.
Гучно було також у Марганецькій та Мирівській громадах. За даними очільника ОВА, там обійшлось без постраждалих і жертв. Чи є руйнування – з'ясовують фахівці.
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