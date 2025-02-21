россия заставляет мобилизованных подписывать бессрочные контракты - разведка Британии

В аналитической записке разведки Министерства обороны Великобритании напоминают, что ВС РФ имеют потери около 860 000 убитых и раненых после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По состоянию на сейчас, в РФ прослеживается тенденция принудительного воздействия на мобилизованных, с целью подписания с ними бессрочного контракта. Об этом говорится в аналитическом сообщении Defence Intelligence, передает УНН.

Детали

Российское военное командование "заставляет" мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Министерством обороны России. (Эти контракты) могут действовать неограниченное время, а тем, кто отказывается подписать, грозит попасть на "мясорубку" с процентом выживания лишь 10-15%. - говорится в заметке на странице Ministry of Defence, в которой указывается ссылка на российское издание «Верстка».

Аналитики британской разведки отметили, что соответствующие усилия России по принуждению мобилизованных солдат на подписание бессрочных контрактов, "вероятно, частично мотивированы нехваткой опытных солдат".

Россия понесла примерно 860 000 убитых и раненых после вторжения в Украину в 2022 году. Это значительно сократило количество российского персонала с более чем элементарным уровнем подготовки. - информирует Defence Intelligence.

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