россия заставляет мобилизованных подписывать бессрочные контракты - разведка Британии
Киев • УНН
Британская разведка сообщает о принуждении рф к подписанию бессрочных контрактов с мобилизованными из-за больших потерь. По данным разведки, россия потеряла около 860 000 военных убитыми и ранеными с 2022 года.
В аналитической записке разведки Министерства обороны Великобритании напоминают, что ВС РФ имеют потери около 860 000 убитых и раненых после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По состоянию на сейчас, в РФ прослеживается тенденция принудительного воздействия на мобилизованных, с целью подписания с ними бессрочного контракта. Об этом говорится в аналитическом сообщении Defence Intelligence, передает УНН.
Детали
Российское военное командование "заставляет" мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Министерством обороны России. (Эти контракты) могут действовать неограниченное время, а тем, кто отказывается подписать, грозит попасть на "мясорубку" с процентом выживания лишь 10-15%.
Аналитики британской разведки отметили, что соответствующие усилия России по принуждению мобилизованных солдат на подписание бессрочных контрактов, "вероятно, частично мотивированы нехваткой опытных солдат".
Россия понесла примерно 860 000 убитых и раненых после вторжения в Украину в 2022 году. Это значительно сократило количество российского персонала с более чем элементарным уровнем подготовки.
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