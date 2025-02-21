росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти - розвідка Британії

У аналітичній записці розвідки Міністерства оборони Британії нагадують, що зс рф мають втрати близько 860 000 убитих і поранених після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Станом на зараз, у рф прослідковується тенденція примусового впливу на мобілізованих, з метою підписання з ними безстрокового контракту. Про це ідеться у аналітичному дописі Defence Intelligence, передає УНН.

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Російське військове командування "змушує" чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. (Ці контракти) можуть діяти необмежений час, а тим, хто відмовляється підписати, загрожує потрапити на "м’ясорубку" з відсотком виживання лише 10-15%. - ідеться у дописі на сторінці Ministry of Defence, у якій вказується посилання на російське видання "Верстка".

Аналітики британської розвідки зауважили, що відповідні зусилля росії по примусу мобілізованих солдат на підписання безстрокових контрактів, "ймовірно, частково мотивовані браком досвідчених солдатів".

Росія зазнала приблизно 860 000 убитих і поранених після вторгнення в Україну в 2022 році. Це значно скоротило кількість російського персоналу з більш ніж елементарним рівнем підготовки. - інформує Defence Intelligence.

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