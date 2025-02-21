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15 березня, 19:03 • 123866 перегляди

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росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти - розвідка Британії

росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти - розвідка Британії

Київ • УНН

 • 52906 перегляди

Британська розвідка повідомляє про примус рф до підписання безстрокових контрактів з мобілізованими через великі втрати. За даними розвідки, росія втратила близько 860 000 військових убитими та пораненими з 2022 року.

У аналітичній записці розвідки Міністерства оборони Британії нагадують, що зс рф мають втрати близько 860 000 убитих і поранених після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Станом на зараз, у рф прослідковується тенденція примусового впливу на мобілізованих, з метою підписання з ними безстрокового контракту. Про це ідеться у аналітичному дописі Defence Intelligence, передає УНН.

Деталі

Російське військове командування "змушує" чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. (Ці контракти) можуть діяти необмежений час, а тим, хто відмовляється підписати, загрожує потрапити на "м’ясорубку" з відсотком виживання лише 10-15%.

- ідеться у дописі на сторінці Ministry of Defence, у якій вказується посилання на російське видання "Верстка".

Аналітики британської розвідки зауважили, що відповідні зусилля росії по примусу мобілізованих солдат на підписання безстрокових контрактів, "ймовірно, частково мотивовані браком досвідчених солдатів".

Росія зазнала приблизно 860 000 убитих і поранених після вторгнення в Україну в 2022 році. Це значно скоротило кількість російського персоналу з більш ніж елементарним рівнем підготовки.

- інформує Defence Intelligence.
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окупанти обіцяють безкоштовні земельні ділянки за участь у війні проти України20.02.25, 06:07 • 31411 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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