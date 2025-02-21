росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти - розвідка Британії
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє про примус рф до підписання безстрокових контрактів з мобілізованими через великі втрати. За даними розвідки, росія втратила близько 860 000 військових убитими та пораненими з 2022 року.
У аналітичній записці розвідки Міністерства оборони Британії нагадують, що зс рф мають втрати близько 860 000 убитих і поранених після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Станом на зараз, у рф прослідковується тенденція примусового впливу на мобілізованих, з метою підписання з ними безстрокового контракту. Про це ідеться у аналітичному дописі Defence Intelligence, передає УНН.
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Російське військове командування "змушує" чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. (Ці контракти) можуть діяти необмежений час, а тим, хто відмовляється підписати, загрожує потрапити на "м’ясорубку" з відсотком виживання лише 10-15%.
Аналітики британської розвідки зауважили, що відповідні зусилля росії по примусу мобілізованих солдат на підписання безстрокових контрактів, "ймовірно, частково мотивовані браком досвідчених солдатів".
Росія зазнала приблизно 860 000 убитих і поранених після вторгнення в Україну в 2022 році. Це значно скоротило кількість російського персоналу з більш ніж елементарним рівнем підготовки.
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