окупанти обіцяють безкоштовні земельні ділянки за участь у війні проти України

російські загарбники в тимчасово окупованій частині Запорізької області вирішили безкоштовно роздавати земельні ділянки учасникам війни проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Згідно з інформацією ЦНС, гауляйтер Євген Балицький заявив, що учасники війни проти України нібито зможуть безкоштовно отримати земельні ділянки в регіоні.

кремль вже давно провалив кампанію примусової мобілізації на ТОТ, адже місцеве населення категорично відмовляється йти воювати проти власного народу. Отож тепер окупанти намагаються залучати нових рекрутів примарними обіцянками та матеріальними "заохоченнями" - йдеться у дописі ЦНС.

Зазначається, що сам гауляйтер Балицький визнає відсутність будь-якого розробленого механізму розподілу земель та чітко визначених умов їхнього надання. Роздачу землі нібито планують лише після завершення війни – тобто, у невизначеному майбутньому, що дає змогу легко "забути" про свої обіцянки.

"Ми знаємо, що місцеві мешканці на ТОТ не ведуться на цю дешеву брехню та ні в якому випадку не йдуть воювати проти власного народу, а навпаки чинять спротив загарбникам, саботують їхні злочинні накази та уникають мобілізації до армії окупанта всіма можливими методами", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Окупанти запровадили схему розподілу конфіскованого в українців житла на ТОТ. 35% квартир передадуть у федеральну власність рф, решту розділять між "ЛНР" та місцевими "муніципалітетами".

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