оккупанты обещают бесплатные земельные участки за участие в войне против Украины
Киев • УНН
российская оккупационная власть в Запорожской области анонсировала раздачу земельных участков участникам войны против Украины. Механизм распределения земель и условия их предоставления отсутствуют, а реализация обещается только после завершения войны.
российские захватчики во временно оккупированной части Запорожской области решили бесплатно раздавать земельные участки участникам войны против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Согласно информации ЦНС, гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что участники войны против Украины якобы смогут бесплатно получить земельные участки в регионе.
кремль уже давно провалил кампанию принудительной мобилизации на ВОТ, ведь местное население категорически отказывается идти воевать против собственного народа. Поэтому теперь оккупанты пытаются привлекать новых рекрутов призрачными обещаниями и материальными "поощрениями"
Отмечается, что сам гауляйтер Балицкий признает отсутствие какого-либо разработанного механизма распределения земель и четко определенных условий их предоставления. Раздачу земли якобы планируют только после завершения войны - то есть, в неопределенном будущем, что позволяет легко "забыть" о своих обещаниях.
"Мы знаем, что местные жители на ВОТ не ведутся на эту дешевую ложь и ни в коем случае не идут воевать против собственного народа, а наоборот оказывают сопротивление захватчикам, саботируют их преступные приказы и избегают мобилизации в армию оккупанта всеми возможными методами", - добавили в ЦНС.
Напомним
Оккупанты ввели схему распределения конфискованного у украинцев жилья на ВОТ. 35% квартир передадут в федеральную собственность рф, остальные разделят между "ЛНР" и местными "муниципалитетами".
На ВОТ враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь гражданскими - Сопротивление03.02.25, 02:50 • 41407 просмотров