Россия за сутки нанесла 510 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 510 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

358 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Магдалиновку, Андреевку, Червоноднепровку, Беленькое, Каменское, Приморское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйполе, Ольговское, Широкое и Орехов - говорится в сообщении чиновника.

По словам Федорова, также зафиксировано:

7 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Ольговское, Новоданиловку и Малую Токмачку;

141 артиллерийский удар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

"Поступило 32 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры", - подытожил Федоров.

Напомним

За сутки, 18 июля, оккупанты нанесли 490 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 7 авиационных ударов, 328 атак БПЛА, обстрел из РСЗО и 154 артиллерийских удара. Поступило 15 сообщений о разрушениях.

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