росія за добу завдала 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
Російські окупанти завдали 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області за минулу добу. Зафіксовано 358 атак БПЛА, 7 обстрілів з РСЗВ та 141 артилерійський удар, що призвело до руйнувань.
Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
358 БЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Андріївку, Червонодніпровку, Біленьке, Камʼянське, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйполе, Ольгівське, Широке та Оріхів
За словами Федорова також зафіксовано:
- 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Ольгівське, Новоданилівку та Малу Токмачку;
- 141 артилерійський удар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 32 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", - підсумував Федоров.
Нагадаємо
За добу, 18 липня окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 7 авіаційних ударів, 328 атак БпЛА, обстріл з РСЗВ та 154 артилерійські удари. Надійшло 15 повідомлень про руйнування.
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