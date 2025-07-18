росія нанесла за добу 490 ударів по Запорізькій області: обстріляно 15 населених пунктів

Упродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

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За словами чиновника, війська рф здійснили:

7 авіаційних ударів по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю та Білогір’ю.

328 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Андріївку, Григорівку, Біленьке, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Малу Токмачку та Чарівне.

Обстрілом із РСЗВ накрили Гуляйполе.

154 артилерійські удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоселівки та Чарівного - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури", - додав він.

Нагадаємо

У ніч на 18 липня Запорізький район атакували щонайменше 9 "Шахедів", спричинивши руйнування нежитлових приміщень та пожежі. Поранено 79-річного чоловіка, якому надано медичну допомогу.

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