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Россия нанесла за сутки 490 ударов по Запорожской области: обстреляно 15 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 2538 просмотра

За сутки оккупанты нанесли 490 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 7 авиационных ударов, 328 атак БпЛА, обстрел из РСЗО и 154 артиллерийских удара. Поступило 15 сообщений о разрушениях.

Россия нанесла за сутки 490 ударов по Запорожской области: обстреляно 15 населенных пунктов

В течение суток оккупанты нанесли 490 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, войска РФ совершили:

  • 7 авиационных ударов по Степногорску, Плавням, Гуляйполю и Белогорью.
    • 328 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Андреевку, Григоровку, Беленькое, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
      • Обстрелом из РСЗО накрыли Гуляйполе.

        154 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоселовки и Чаривного

        - написал Федоров в своем Telegram-канале.

        "Поступило 15 сообщений о разрушениях квартир, частных домов и объектов инфраструктуры", - добавил он.

        Напомним

        В ночь на 18 июля Запорожский район атаковали по меньшей мере 9 "Шахедов", что привело к разрушению нежилых помещений и пожарам. Ранен 79-летний мужчина, которому оказана медицинская помощь.

        россияне ударили по Чугуеву: повреждены дома, учебное заведение, есть раненые18.07.25, 05:14 • 3058 просмотров

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

        Война
        Запорожская область
        Шахед-136
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