Россия ввела санкции против украинских высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Свириденко

Киев • УНН

 • 212 просмотра

РФ ввела экономические санкции в отношении представителей украинской власти, в частности премьер-министра Юлии Свириденко, главы Минфина Сергея Марченко, советника министра обороны Александра Кубракова и министра экономики Алексея Соболева. Причины этих мер не сообщаются.

Россия ввела санкции против украинских высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Свириденко

Российская Федерация ввела экономические санкции в отношении представителей украинской власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что под ограничения страны-агрессора, в частности, попала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Кроме нее, санкции наложены на:

  • главу Минфина Сергея Марченко;
    • советника министра обороны Александра Кубракова;
      • министра экономики Алексея Соболева.

        О причинах соответствующих мер росСМИ не сообщают.

        Напомним

        Накануне Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы против России после встречи с главами МИД, СБУ и СВР. Он поручил исправить отсутствие санкций против российских предприятий, задействованных в производстве оружия, и активнее работать с международными партнерами для синхронизации санкций.

        Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов и производителей и поставщиков российского ВПК из рф, Китая и Ирана31.10.25, 16:19 • 3592 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        ПолитикаНовости Мира
        Санкции
        Кабинет Министров Украины
        Война в Украине
        Сергей Марченко
        Александр Кубраков
        Юлия Свириденко
        Украина