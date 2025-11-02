Россия ввела санкции против украинских высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Свириденко
Киев • УНН
РФ ввела экономические санкции в отношении представителей украинской власти, в частности премьер-министра Юлии Свириденко, главы Минфина Сергея Марченко, советника министра обороны Александра Кубракова и министра экономики Алексея Соболева. Причины этих мер не сообщаются.
Российская Федерация ввела экономические санкции в отношении представителей украинской власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что под ограничения страны-агрессора, в частности, попала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Кроме нее, санкции наложены на:
- главу Минфина Сергея Марченко;
- советника министра обороны Александра Кубракова;
- министра экономики Алексея Соболева.
О причинах соответствующих мер росСМИ не сообщают.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы против России после встречи с главами МИД, СБУ и СВР. Он поручил исправить отсутствие санкций против российских предприятий, задействованных в производстве оружия, и активнее работать с международными партнерами для синхронизации санкций.
